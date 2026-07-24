Суд Москвы огласит приговор балашихинскому отравителю Артему Миссюре 24 июля

Московский областной суд 24 июля огласит приговор по одному из самых шокирующих и резонансных уголовных дел последних лет. Речь о балашихинском отравителе Артеме Миссюре. Его обвиняют в убийстве собственной бабушки и друга, а также в покушении на жизнь еще нескольких родственников и знакомых из корыстных целей.

Какой срок отравителю запрашивает гособвинение? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.