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24 июля, 10:45

Общество

Заммэра Москвы Ракова рассказала о стажировке преподавателей колледжей

Заммэра Москвы Ракова рассказала о стажировке преподавателей колледжей

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Больше 4,5 тысячи преподавателей столичных колледжей прошли стажировку на площадках компаний-работодателей.

Как отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, педагоги и мастера производственного обучения на регулярной основе проходят стажировки на площадках компаний-работодателей, что позволяет готовить специалистов, которые соответствуют реальным запросам рынка труда.

На курсах педагоги познакомились с современными образовательными практиками и эффективными цифровыми решениями, освоили актуальные производственные процессы и технологии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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