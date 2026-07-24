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24 июля, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 24 июля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 24 июля

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Наиболее плотное движение в Москве 24 июля наблюдается на Ленинградском, Дмитровском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК в районе улицы Автозаводской. Об этом сообщил ведущий специалист ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Каширском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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