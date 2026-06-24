24 июня, 18:15Мэр Москвы
Собянин объявил об открытии нового комплекса онкологической больницы № 62
Сергей Собянин объявил об открытии нового комплекса онкологической больницы № 62. Для пациентов он заработает уже 29 июня и станет частью единого онкологического каркаса Москвы, куда входит сеть из пяти клиник.
Лечебно-диагностический комплекс соответствует лучшим мировым стандартам как по оснащению оборудованием, так и по комфорту оказания медицинской помощи.
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