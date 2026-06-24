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24 июня, 18:15

Транспорт

Путин осмотрел новейшие образцы российских пассажирских лайнеров

Путин осмотрел новейшие образцы российских пассажирских лайнеров

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Новейшие образцы российских пассажирских лайнеров осмотрел Владимир Путин в Жуковском. Это самолеты Ил-114-300, а также SSJ-100 и МС-21. Поставка всех трех полностью отечественных моделей ожидается в 2026 и 2027 годах. В дальнейшем мощности производства этих самолетов будут наращивать для замещения иностранной авиатехники.

Способность создавать всю линейку гражданских и военных самолетов подтверждает суверенитет России, заявил президент на совещании в летно-исследовательском институте имени Громова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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