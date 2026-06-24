Госдума приняла законопроект для стабилизации рынка топлива в России

Госдума приняла законопроект с поправками в Налоговый кодекс, который направлен на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива в России. Документ предусматривает меры по увеличению предложения топлива как за счет внутреннего производства, так и за счет импорта.

В частности, вводится механизм налогообложения акцизами автомобильного бензина, произведенного путем смешения топлива с другими компонентами. Кроме того, правительство продлило до конца года соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих заводов.

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