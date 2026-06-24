Лавров заявил о готовности России к переговорам

Москва готова к переговорам при наличии адекватных предложений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Выступая на "Примаковских чтениях", он отметил, что на саммите в Анкоридже в прошлом году были достигнуты договоренности по вопросу прекращения боевых действий на Украине, однако сейчас от России требуют дополнительных уступок.

Также глава МИД прокомментировал публикации СМИ о якобы согласии президента США Дональда Трампа на ужесточение санкций и других мер давления против России. По словам Лаврова, информация со ссылкой на анонимные источники не отражает действительность.

Кроме того, министр сообщил, что обсуждается очередной визит американских переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию.

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