Госдума приняла во втором и третьем чтениях нормы для стимулирования производства топлива

Госдума РФ приняла сразу во втором и третьем чтениях нормы для стимулирования производства топлива. Власти делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

Последние несколько дней эта тема остается в центре внимания москвичей. В интернете появились сообщения об очередях на АЗС в некоторых регионах страны.

Как обстоят дела с топливом в столице? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.