24 июня, 14:15Политика
Госдума приняла во втором и третьем чтениях нормы для стимулирования производства топлива
Госдума РФ приняла сразу во втором и третьем чтениях нормы для стимулирования производства топлива. Власти делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.
Последние несколько дней эта тема остается в центре внимания москвичей. В интернете появились сообщения об очередях на АЗС в некоторых регионах страны.
Как обстоят дела с топливом в столице? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.