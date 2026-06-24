Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в Госдуму в 2026 году будет проходить с 18 по 20 сентября. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

Заявки на применении ДЭГ подали 33 региона. Это больше, чем в прошлые разы. Электронная система развивается последовательно, при этом ЦИК не намерена отказываться от бумажных бюллетеней, отметила Памфилова.

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