Беспилотные трамваи-лаборатории вышли на маршруты в Москве

Беспилотные испытательные трамваи-лаборатории начали работу на новых направлениях Москвы. Они курсируют по всем 11 маршрутам Краснопресненской трамвайной сети.

Трамваи оснащены комплексом датчиков, которые фиксируют данные маршрутов. На основе полученной информации создается цифровая карта. Она состоит из двух частей: лидарной – определяющей положение трамвая в пространстве, и векторной – содержащей данные о маршруте, включая скоростные режимы.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.