Станцию МЦД-4 Серп и Молот закроют для поездов с 6 июля

С 6 июля поезда временно не будут останавливаться на станции МЦД-4 Серп и Молот. Об этом сообщили в Дептрансе. Изменения связаны со строительством нового городского вокзала Серп и Молот.

В этот период пассажиров просят строить маршрут от станций метро "Римская", "Площадь Ильича" или станции МЦД-2 Москва-Товарная. Можно воспользоваться приложениями "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

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