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24 июня, 07:30

Транспорт

Несколько улиц в центре Москвы перекроют 27 июня

Несколько улиц в центре Москвы перекроют 27 июня

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В субботу, 27 июня, перекроют внешнюю сторону Садового кольца и несколько улиц в центре Москвы. Ограничения связаны с проведением Московского транспортного электрофестиваля.

С 07:00 до 18:00 движения не будет на Зубовской и Большой Пироговской улицах, в Дашковом и Новоконюшенном переулках, а также в проезде Девичьего Поля. На Садовом кольце ограничения будут действовать с 11:50 до окончания прохождения автоколонны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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