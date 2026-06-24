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24 июня, 07:30

Общество

Количество объектов с задержкой сдачи жилья выросло в России

Количество объектов с задержкой сдачи жилья выросло в России

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В России за год выросло количество объектов недвижимости, которые застройщики сдают с нарушением сроков. По данным Единого ресурса застройщиков, сейчас с задержкой вводятся почти 60% объектов, тогда как годом ранее этот показатель составлял около 40%.

Для покупателей такие переносы могут создавать серьезные финансовые трудности, особенно если жилье приобретается в ипотеку или является единственным местом проживания. Урегулировать вопрос можно в досудебном порядке или через суд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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