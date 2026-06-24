Водителям бензовозов временно разрешили въезд в Москву без пропусков

Водителям бензовозов временно разрешили въезжать в Москву без пропусков. Об этом сообщили в Дептрансе.

Разрешения ввели только для машин, перевозящих топливо. Для остальных грузовиков массой более 3,5 тонны продолжает действовать пропускная система.

Мера была принята по просьбе владельцев столичных и подмосковных сетей АЗС для бесперебойной поставки топлива. Штрафы за отсутствие пропуска водителям бензовозов выставляться не будут.

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