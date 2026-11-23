В Москве запускают новую экскурсию "Москва – столица кино". Ее подготовили кинопарк "Москино" совместно с киностудией имени Горького. Участники смогут увидеть декорации европейских городов и русских деревень, узнать, как выглядела столица в разные периоды истории, а также познакомиться с процессом создания российских фильмов и сериалов.

Практическая часть экскурсии пройдет в Кинокампусе Горького. Там участники смогут попробовать себя в роли актеров, режиссеров и звукорежиссеров, а также снять учебный видеоролик на профессиональном оборудовании. Программа позволит не только познакомиться с кинопроизводством, но и принять участие в постановочных съемках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.