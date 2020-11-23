Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Частый магистральный маршрут м21 запущен в районе Ясенево – он заменил автобусы 261 и 639. По улицам Голубинской и Инессы Арманд идет новый маршрут м92 (вместо т85). Маршрут м27 продлен по Новоясеневскому проспекту, улицам Голубинской, Вильнюсской и Паустовского до проезда Карамзина.

"Раньше на Новоспасском проезде перед пересечением с 3-м Крутицким переулком при движении в сторону области часто возникали заторы. По проекту ЦОДД участок переразметили и добавили третью полосу для движения прямо. По расчетам, это позволило увеличить пропускную способность направления на 40%. Теперь водители могут экономить здесь до четырех минут в пути", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Электробусы вышли сразу на 4 автобуса, которые охватывают 10 районов в ЗАО, ЮЗАО и ТиНАО. Электробусы повышают комфорт для пассажиров и улучшают экологию в столице.

