Более 60% трамвайных остановок оборудовали приподнятыми платформами в Москве

В Москве приподнятыми платформами оборудовали более 60% трамвайных остановок. Они делают посадку и высадку пассажиров более комфортными и безопасными, в том числе для родителей с детьми, маломобильных граждан и москвичей старшего поколения.

В этом году в столице оборудовали 35 приподнятых трамвайных платформ вместо остановок на проезжей части и пять платформ венского типа. В местах посадки и высадки на таких платформах проезжая часть поднята до уровня вагона, поэтому пассажирам не нужно выходить на дорогу.

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