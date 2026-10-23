Фирменные экспрессы начнут останавливаться на станции Царицыно

На станции Царицыно начнут останавливаться фирменные экспрессы, следующие между Москвой и Тулой. Время в пути на некоторых маршрутах пригородных поездов сократится на 16 минут. Изменения связаны с переходом Центральной пригородной пассажирской компании на зимнее расписание.

В расписании больше не будет летних дачных поездов. Вместо них введут дополнительные рейсы и остановки на действующих маршрутах. Кроме того, все пригородные поезда Белорусского направления, следующие по третьему и четвертому путям, будут останавливаться на городском вокзале Москва-Сити.

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