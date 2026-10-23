Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

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23 октября, 11:15

Транспорт

В России предложили ввести номера для частных электросамокатов

В России предложили ввести номера для частных электросамокатов

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В Ассоциации микромобильности предложили устанавливать регистрационные номера на частные электросамокаты. Инициативу объясняют ростом аварийности и нарушениями ПДД.

Автоэксперт Дмитрий Попов отметил, что видеоаналитика уже позволяет выявлять нарушения, например езду вдвоем на одном самокате или пересечение пешеходного перехода без спешивания. Однако без регистрационного знака сложно автоматически выписать штраф.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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