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23 сентября, 18:45

Экономика

Технологический сбор на маркируемую электронику могут снизить на 33%

Технологический сбор на маркируемую электронику могут снизить на 33%

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Технологический сбор на смартфоны, ноутбуки и другую маркируемую электронику могут снизить на 33%. Скидку обсуждают для устройств, сведения о которых есть в системе "Честный знак". Для немаркированной продукции сбор, наоборот, планируют увеличить.

Новый технологический сбор начнут взимать с производителей и импортеров электроники с 1 декабря. Полученные средства планируют направлять на развитие российской радиоэлектроники и микроэлектроники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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