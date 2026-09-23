Условия поступления для олимпиадников ужесточат со следующего учебного года в России

Условия поступления для олимпиадников ужесточат в России. Право поступать в вузы без вступительных испытаний останется только у победителей, а призерам будут присваивать 100 баллов по профильному предмету. Об этом говорится в предложениях Минобрнауки по изменению правил приема.

Кроме того, со следующего учебного года может появиться система дополнительных баллов за экзамены и достижения в учебе. Абитуриенты, набравшие не менее 60 баллов по математике, физике, химии, информатике или биологии, смогут получить за предмет от 15 до 25 дополнительных баллов, если он не входит в основной конкурс.

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