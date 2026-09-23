Собянин: в Отрадном с 2011 года построено 11 социальных объектов

В Отрадном за 15 лет построили уже 11 социальных объектов, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Например, возвели детский сад на 250 мест в Сигнальном проезде. Он был включен в составе ЖК и уже принял первых воспитанников. Внутри расположены 10 групп, пищевой и медицинский блоки, музыкальный и физкультурный залы, а также кабинет для развивающих занятий.

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