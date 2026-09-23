Движение перекроют на улицах и набережных Москвы из-за марафона

Движение временно перекроют на ряде улиц и набережных Москвы 26 сентября из-за проведения марафона. Ограничения затронут участки улиц Лужники, Большой Дорогомиловской и Косыгина, а также Бережковскую, Ростовскую, Новодевичью и Саввинскую набережные.

Проехать также будет нельзя по участкам набережных Тараса Шевченко, Лужнецкой и Смоленской. Движение закроют на Бородинском мосту в сторону области и на Воробьевском шоссе от улицы Косыгина до Бережковского моста. В местах ограничений также запретят парковку.

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