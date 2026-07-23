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23 июля, 17:45

Технологии

Представлена новая линейка складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold8

Представлена новая линейка складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold8

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Презентация новой линейки складных смартфонов Samsung Galaxy Z прошла во флагманском магазине Samsung Galaxystore в Москве на Тверской. У моделей изменился дисплей, улучшилась камера, а также расширились функции с использованием искусственного интеллекта.

Впервые представлен смартфон Galaxy Z Fold8. В раскрытом виде он предоставляет большое пространство для просмотра видео, чтения и игр, при этом вес устройства составляет всего 201 грамм. Камера смартфона вместо 12 мегапикселей теперь имеет разрешение 50 мегапикселей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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