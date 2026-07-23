Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 08:00

Спорт

Карточка с автографом хоккеиста Овечкина продана на аукционе за 256 тысяч долларов

Карточка с автографом хоккеиста Овечкина продана на аукционе за 256 тысяч долларов

Занятие по бадминтону проведут в парках Москвы 23 июля

"Москва – столица спорта": "Гидрофлай фест" прошел в Измайловском парке

В США начали использовать ИИ для определения блефа в покере

Российские фехтовальщики выступят на Чемпионате мира с флагом и гимном

Москвичей пригласили на бесплатные тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

Ночной велофестиваль на Садовом кольце пройдет 1 августа

10-летняя москвичка выступила с Шакирой в финале ЧМ по футболу

"Новости дня": большая спортивная площадка ГТО откроется на Воробьевых горах

Сборную Аргентины торжественно встретили в Буэнос-Айресе после чемпионата мира

Карточка с автографом лучшего бомбардира регулярных чемпионатов НХЛ Александра Овечкина продана на аукционе Sotheby's за 256 тысяч долларов.

Пластиковая карточка была выпущена в единственном экземпляре. К ней прилагается игровая нашивка НХЛ. Лот занимает второе место по стоимости среди проданных карточек Овечкина. В 2025 году карточка новичка с автографом российского форварда "Вашингтона" была продана за 381 тысячу долларов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий КозачинскийАлександр Овечкин

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика