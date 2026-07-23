Карточка с автографом хоккеиста Овечкина продана на аукционе за 256 тысяч долларов

Карточка с автографом лучшего бомбардира регулярных чемпионатов НХЛ Александра Овечкина продана на аукционе Sotheby's за 256 тысяч долларов.

Пластиковая карточка была выпущена в единственном экземпляре. К ней прилагается игровая нашивка НХЛ. Лот занимает второе место по стоимости среди проданных карточек Овечкина. В 2025 году карточка новичка с автографом российского форварда "Вашингтона" была продана за 381 тысячу долларов.

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