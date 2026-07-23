ИИ может помочь решить проблему кадрового дефицита в России

Искусственный интеллект может помочь решить проблему кадрового дефицита в России. Такое мнение озвучили в Минтруде.

В ведомстве считают, что автоматизация позволит снять часть нагрузки с сотрудников и сократить нехватку специалистов. Как отметили в Минтруде, безработица остается на рекордно низком уровне, а работодатели продолжают испытывать дефицит квалифицированных кадров. Кроме того, продолжаются программы бесплатного переобучения и поддержки трудоустройства россиян.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.