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23 июля, 07:30

Технологии

ИИ может помочь решить проблему кадрового дефицита в России

ИИ может помочь решить проблему кадрового дефицита в России

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Искусственный интеллект может помочь решить проблему кадрового дефицита в России. Такое мнение озвучили в Минтруде.

В ведомстве считают, что автоматизация позволит снять часть нагрузки с сотрудников и сократить нехватку специалистов. Как отметили в Минтруде, безработица остается на рекордно низком уровне, а работодатели продолжают испытывать дефицит квалифицированных кадров. Кроме того, продолжаются программы бесплатного переобучения и поддержки трудоустройства россиян.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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