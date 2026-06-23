Юрист призвала усилить в РФ помощь пострадавшим от домашнего насилия

Борьба с домашним насилием не должна ограничиваться введением уголовной ответственности. Необходимы меры поддержки пострадавших и рычаги помощи для тех, кто расследует такие дела. Об этом заявила юрист Элина Саулова.

По словам юриста, нужны психологическая и юридическая поддержка для женщин, а также меры для сотрудников полиции, включая опрос соседей и привлечение экспертов в области профайлинга. В государстве должны существовать психологические центры, центры реабилитации и бесплатной правовой помощи для пострадавших.

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