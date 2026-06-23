Юрист заявила о высоком уровне домашнего насилия в некоторых регионах РФ

Большинство женщин терпят домашнее насилие из-за психологической зависимости и отсутствия возможности уйти, поскольку в большинстве регионов нет центров поддержки пострадавших. Об этом заявила юрист Элина Саулова.

По ее словам, реальный уровень домашнего насилия в России значительно выше официальной статистики. В ряде регионов, как утверждает специалист, данные могут занижаться. В частности, речь идет о Северо-Кавказском округе, где, по ее оценке, с подобными ситуациями сталкивается каждая третья семья.

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