В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 23 июня

Плотное движение наблюдается 23 июня на Волоколамском и Ленинградском шоссе в сторону центра Москвы. Общая интенсивность движения составляет 4 балла. Об этом рассказала ведущий специалист ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, на эстакадах ТТК и в центре города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд затруднения прогнозируются на радиальных трассах в область.

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