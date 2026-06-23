Ресторан в Японии использовал одно масло для жарки 66 лет. Владелец заведения сообщил, что для приготовления фирменного блюда масло не заменяли полностью, а только доливали. После этого заявления ресторан оказался в центре общественного обсуждения.

Эксперты предупреждают, что многократный нагрев масла может приводить к образованию вредных веществ. По словам специалистов, при регулярном употреблении пищи, приготовленной на таком масле, возрастают риски негативного воздействия на организм.

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