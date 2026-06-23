Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 07:15

Общество

Ресторан в Японии использовал одно масло для жарки 66 лет

Ресторан в Японии использовал одно масло для жарки 66 лет

Вторник станет самым самым комфортным по погоде днем на неделе в Москве

Герой России Казымов встретился с труженицами тыла в районе Митино

Россияне перестали считать дорогие машины показателем престижа

Рособрнадзор отметил улучшение результатов ЕГЭ в 2026 году

Воздух в Москве прогреется до 24 градусов 23 июня

Капитан ВС РФ Шарипов возложил цветы к мемориалу ВОВ

"Московский патруль": столичные полицейские поучаствовали в акции "Свеча памяти"

Россияне смогут пройти МРТ в частных клиниках без направления врача с 1 сентября

Сильный град прошел в столичном Измайлове

Ресторан в Японии использовал одно масло для жарки 66 лет. Владелец заведения сообщил, что для приготовления фирменного блюда масло не заменяли полностью, а только доливали. После этого заявления ресторан оказался в центре общественного обсуждения.

Эксперты предупреждают, что многократный нагрев масла может приводить к образованию вредных веществ. По словам специалистов, при регулярном употреблении пищи, приготовленной на таком масле, возрастают риски негативного воздействия на организм.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедаза рубежомвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий КозачинскийАнгелина Жукова

Стоит ли покупать электрокар в 2026 году?

Причины связаны с ситуацией с бензином

Также содержание электромобиля обходится дешевле

Читать
закрыть

Почему россияне увлеклись экстремальными забегами и чем это опасно?

На подобных соревнованиях голеностоп и колени испытывают сильную нагрузку

Читать
закрыть

Как может измениться семейная ипотека с 1 июля 2026 года?

Обсуждается отказ от универсальной ставки 6% в пользу дифференцированного подхода

Читать
закрыть

Почему молодежь перестала ходить в гости?

Общение на нейтральной территории позволяет закончить разговор под любым предлогом

Читать
закрыть

Почему зумеры стремятся стать нишевыми?

Термин используют для описания всего нестандартного и уникального

Читать
закрыть

Почему россияне не хотят становиться руководителями?

Причина в нежелании обрекать себя на проблемы и дополнительную ответственность

Также нужно осваивать определенные навыки

Читать
закрыть

Станут ли смерчи нормой для столичного региона?

С научной точки зрения в мире наблюдается учащение всевозможных погодных аномалий

Читать
закрыть

Чем опасны таблетки для снижения расхода топлива в машине?

Использование таблеток-присадок способно привести к дорогостоящему ремонту

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика