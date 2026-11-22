SHAMAN выступил с сольным концертом в Государственном Кремлевском дворце в честь своего 35-летия. Программа получила название "35 / Лучшее". Артист обещал исполнить знакомые песни в новых аранжировках и представить новый сценический образ. Летом певец публично сжег свои кожаные брюки.

В концерт вошли лирические песни о любви, рок-баллады и композиции о жизни. Зрители услышали хиты "Я русский", "Встанем", "Ты моя", "Я останусь с тобой" и "Моя Россия". В шоу участвовали более 400 человек, а концерт посетили 6 тысяч зрителей.

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