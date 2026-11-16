Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, планирует уже на этой неделе вылететь в Китай для лечения от рака. По ее словам, китайская клиника просит приехать с 17 по 19 ноября, поскольку времени остается мало.

В Китае Лерчек рассчитывает пройти CAR-T-терапию. Как рассказала блогер, в России испробовали все возможные методы лечения, но прежняя терапия уже не дает необходимого результата.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.