Путин назвал театр институтом с великой нравственной миссией

Владимир Путин выступил на 10-м съезде Союза театральных деятелей. Глава государства заявил, что театр по своей природе является одним из ведущих институтов, где традиционные ценности передаются из поколения в поколение, и несет великую нравственную миссию.

Президент отметил, что в России работают свыше 600 профессиональных театров, и абсолютное большинство из них финансируется из бюджета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.