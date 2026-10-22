22 октября, 22:45Культура
Путин назвал театр институтом с великой нравственной миссией
Владимир Путин выступил на 10-м съезде Союза театральных деятелей. Глава государства заявил, что театр по своей природе является одним из ведущих институтов, где традиционные ценности передаются из поколения в поколение, и несет великую нравственную миссию.
Президент отметил, что в России работают свыше 600 профессиональных театров, и абсолютное большинство из них финансируется из бюджета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.