Певицу Егору Криду может грозить разбирательство с "Мосфильмом". Скандал разгорелся после выхода нового клипа артиста. В нем певец появляется в кофте с постером военной драмы "Иди и смотри". При этом изображение переработано и дополнено надписями. Такой стиль не оценили даже зрители.

В Сети пользователи обвинили Крида в неуважении к трагедии. В свою очередь, "Мосфильм" заявил, что не давал разрешения использовать это изображение. Юристы концерна проводят проверку. Сам артист уже принес извинения, изображение в клипе замазали. Продажи этой одежды в данный момент тоже приостановлены.

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