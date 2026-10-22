Робота для зарядки электрокаров можно вызвать через приложение "Метро Москвы"

Вызвать робота для зарядки электромобиля можно через приложение "Метро Москвы". Пока сервис работает в тестовом режиме на парковке у Триумфальной площади. Водителю нужно выбрать место на парковке, после чего робот подъедет к машине.

Пока робот передвигается под управлением инженера. Первый этап испытаний планируют завершить до конца года. Затем станцию оснастят системой автономного передвижения, чтобы она могла самостоятельно приезжать к автомобилям.

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