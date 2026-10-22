Эксперт топливного рынка объяснила выгоду России от экспорта дизеля

Сделка России и США по поставкам дизельного топлива может стать важным шагом для российской экономики. Как пояснила независимый эксперт топливного рынка Анастасия Бунина, экспорт позволит России получить дополнительную валютную выручку и пополнить бюджет за счет налогов, которые платят производители и экспортеры.

При этом перспективы поставок зависят от потребностей внутреннего рынка и объемов топлива, которые могут произвести заводы. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.