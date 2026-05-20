Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 10:15

Политика

Россия и Китай подписали соглашение о совместном строительстве железной дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

РФ и КНР подписали соглашение о совместном строительстве железной дороги, а также меморандум о сотрудничестве в сфере развития кадрового потенциала.

Документы были пописаны главой Минтранса России Андреем Никитиным и руководителем агентства Суном Сю Де, а также гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым и руководителем агентства Шайном Чжу Де.

Помимо этого, стороны заключили несколько межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений. В частности, были подписаны документы об укреплении взаимодействия в области атомной энергетики, промышленности, торговли, транспорта, строительства, образования, кинематографии и иных сферах.

В общей сложности российская и китайская делегации завизировали 20 документов, из которых некоторые соглашения были заключены лидерами двух стран. В частности, Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении сотрудничества и укреплении отношений России и Китая. Также была подписана декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя принятие лидерами двух стран совместного заявления и подписание декларации, назвал эти программные документы массивными. По его словам, в них прописаны пути развития комплекса двусторонних отношений РФ и КНР, единая позиция по актуальным мировым темам и ключевые форматы взаимодействия сторон в международных делах.

Также Ушаков рассказал журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину, что стороны обсудили совместные проекты в энергетике, а также договорились о "кое-чем очень важном".

Российский лидер прилетел в Пекин с рабочим визитом вечером 19 мая. Вместе с ним в столицу КНР прибыла делегация из РФ, в состав которой вошли пять вице-премьеров, восемь министров, главы Центробанка, "Роскосмоса", "Росатома", представители крупных компаний и банков.

Переговоры в узком составе прошли в Доме народных собраний в Пекине. В начале беседы Путин назвал своего коллегу дорогим другом и вспомнил, что еще 25 лет назад страны подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который стал основой для развития партнерства во всех направлениях.

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с Путиным указал на необходимость формирования более справедливой системы глобального управления. Он заявил, что как постоянные члены Совбеза ООН и основные мировые державы Пекин и Москва должны стремиться к национальному возрождению.

В результате стороны договорились продлить Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. В Китае также поддержали расширение действия договора и выразили готовность работать с Москвой над взаимным продвижением стратегического сотрудничества.

Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом

Читайте также


политикатранспорт

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика