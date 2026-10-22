Дмитриев заявил о начале исполнения дизельной сделки с США 23 октября

Исполнение дизельной сделки между Россией и США начнется 23 октября. Об этом заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

Среди возможных направлений дальнейшего сотрудничества он назвал поставки российских удобрений на американский рынок и технологические проекты. По словам Дмитриева, диалог между Москвой и Вашингтоном остается активным, а экономическое взаимодействие будет расширяться.

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