В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 22 октября

Наиболее плотное движение 22 октбяря наблюдается на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра Москвы. Об этом сообщила ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, на Савеловской и Тульской эстакадах ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

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