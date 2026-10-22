Водителям рекомендовали проверять машины перед запуском двигателя

С наступлением холодов животные ищут укрытие в автомобилях, забираясь под капот. Перед запуском двигателя специалисты рекомендуют осмотреть машину и убедиться, что внутри нет незваных пассажиров.

Кошки и котята могут прятаться возле защиты картера, а грызуны способны повредить проводку, патрубки воздушной системы и системы охлаждения. Если животное повредило автомобиль, ущерб не возместят по ОСАГО, поскольку такой случай не относится к ДТП с другим участником.

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