22 октября, 07:15Транспорт
Мобильные зарядные станции для электромобилей начали тестировать в Москве
В Москве начали тестировать мобильные зарядные станции для электромобилей. Роботизированное устройство перемещается по парковке на Триумфальной площади и заряжает аккумуляторы.
Пока станцией управляет инженер, в перспективе она сможет передвигаться автономно. Проект реализуют в 2026 году совместно с госкорпорацией "Росатом". Мобильную зарядную станцию можно вызвать на выбранное парковочное место через приложение "Метро Москвы".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.