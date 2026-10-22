Мобильные зарядные станции для электромобилей начали тестировать в Москве

В Москве начали тестировать мобильные зарядные станции для электромобилей. Роботизированное устройство перемещается по парковке на Триумфальной площади и заряжает аккумуляторы.

Пока станцией управляет инженер, в перспективе она сможет передвигаться автономно. Проект реализуют в 2026 году совместно с госкорпорацией "Росатом". Мобильную зарядную станцию можно вызвать на выбранное парковочное место через приложение "Метро Москвы".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.