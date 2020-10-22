Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С 24 октября скорректируют 8 маршрутов наземного транспорта в 5 округах Москвы. Маршрут 403 станет новым магистральным – м43 и свяжет север и северо-запад столицы. Еще 7 маршрутов скорректируют так, чтобы время ожидания для пассажиров сократилось, а остановки были удобнее.

"В районе Внуково по проекту ЦОДД переразметили важный перекресток Проектируемого проезда № 7037 вблизи деревни Анкудиново с дорогой в направлении Крекшино и Зайцевского шоссе. Добавили дополнительную и прикрытую полосы, а также удлинили левоповоротный карман, что увеличило пропускную способность участка на 20%. Продолжаем повышать комфорт столичных дорог по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В составе московского городского вокзала Москва-Сити МЦД-1 для пассажиров открыт северный вестибюль. Из него можно выйти на 3 платформы, на одной из которых останавливаются "Ласточки" в Минск.

