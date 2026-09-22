Телеканал Москва 24 показал новую культурную площадку в рубрике "Районы, кварталы"

В эфире телеканала Москва 24 показали одну из новых культурных площадок столицы, которая открылась в июле в здании, связанном с историей железной дороги. В рамках рубрики "Районы, кварталы" зрителям предложили определить, в каком районе находится это место.

Телеканал проводит розыгрыш, в котором за 20 дней определят 20 победителей. Участники, правильно назвавшие район, смогут попасть на экскурсию в редакцию и получить мерч телеканала. Ответы принимают через чат-бот до 16:00, победителя определят в 17:00 с помощью рандомайзера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.