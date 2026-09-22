Москвичей призвали пользоваться общественным транспортом

Москвичей призывают пользоваться общественным транспортом. Всемирный день без автомобиля отмечается 22 сентября.

В Дептрансе заявили, что даже один день смены привычного способа добираться на работу является большим вкладом в экологию города.

Метро, электробусы, диаметры и МЦК уже выбирают для 70% поездок по столице. Это быстрый и комфортный способ передвижения, доля которого постоянно растет.

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