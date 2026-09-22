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22 сентября, 07:15

Общество

Соцфонд РФ рассказал об индексации страховых пенсий

Соцфонд РФ рассказал об индексации страховых пенсий

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В Соцфонде рассказали об индексации страховых пенсий для россиян. Там отметили, что размер выплаты работающих и неработающих граждан индексируется одновременно, а ее величина увеличивается каждый год во время трудовой деятельности.

При назначении страховой пенсии Соцфонд сразу рассчитывает ее сумму, исходя из актуальной стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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