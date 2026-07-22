22 июля, 13:15Происшествия
Жительница деревни Павловское рассказала подробности нападения собаки на ребенка
Жительница подмосковной деревни Павловское рассказала о нападении собаки на ребенка. По ее словам, после случившегося испуганный мальчик пытался убежать и прятал травмированную руку.
Позже женщина обнаружила у него еще и серьезную травму головы. На помощь пришел прохожий, который помог разыскать родителей ребенка.
По данному факту расследуется уголовное дело. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.