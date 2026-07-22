22 июля, 11:15Происшествия
Человек погиб при атаке беспилотников на логистические центры Wildberries в Краснодаре
Один человек погиб при атаке беспилотников на Краснодарский край. Еще 10 человек получили травмы, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Ночью дроны атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. На объектах возникли пожары, к тушению привлекли вертолеты МЧС. Также обломки беспилотника повредили предприятие в Армавире и жилые дома в Краснодаре и Динском районе.
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