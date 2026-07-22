Курсы по цифровой гигиене и финансовой грамотности могут появиться в учебных заведениях РФ

Курсы по цифровой гигиене и финансовой грамотности могут внедрить в программы школ, колледжей и университетов. Это следует из опубликованного проекта Минцифры.

Также планируется использовать специальные программы, которые будут моделировать ситуации мошенничества в интернете. Они помогут обучить людей алгоритму действий в подобных случаях.

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