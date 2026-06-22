Более 3 тыс точек в Турции стали принимать оплату по СБП

В Турции уже более 3 тысяч точек принимают оплату через российскую Систему быстрых платежей (СБП). Это магазины, аптеки и рестораны в туристических зонах. Безналичная оплата рублями работает и на кассах музеев, экскурсионных бюро и спа-комплексов.

В Ассоциации туроператоров России рассказали, что все точки, подключенные к системе, можно найти в навигаторе и на картах "Яндекса", когда пользователь находится в Турции. Места отмечены специальными значками с символом рубля или логотипом СБП.

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