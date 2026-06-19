"Деньги 24": эксперт выделил ключевые тезисы выступления главы ЦБ

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила, что решение о снижении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта было взвешенным и принято с учетом проинфляционных факторов.

По ее словам, рисков переохлаждения экономики в настоящее время не наблюдается. Какие еще тезисы прозвучали в ходе выступления? Об этом – в программе "Деньги 24".